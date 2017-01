İstanbul Saldırısını Dünyaya İha Ekibinin Fotoğrafları Anlattı

İstanbul Ortaköy'de bulunan gece kulübüne gerçekleştirilen saldırı dünya medyası tarafından son dakika olarak duyuruldu. Reuters, AP, New York Times, Washington Post gibi pek çok medya kuruluşu haberi İHA foto muhabirleri İsmail Coşkun ve Murat Ergin imzası ile servis etti.



Yılbaşı kutlamaları sırasında İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunan ünlü gece kulübüne saldırı gerçekleştirildi. Uzun namlulu silahlarla gece kulübüne girerek çevreye rastgele ateş açan saldırgan, 39 kişinin hayatını kaybetmesine, 65 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kimliği tespit edilenler arasında yabancı uyruklular da bulunurken, dünya basını da İstanbul'da yaşanan saldırıyı son dakika olarak duyurdu. New York Times, Washington Post, The Telegraph, The Times, Independent, BBC, AP, AFP, Reuters, Russia Today gibi birçok dünya medyası haberleri manşetlerden İHA foto muhabirleri İsmail Coşkun ve Murat Ergin imzası ile servis etti. Olayın akışına göre içeriklerini güncelleyen ajanslar ve gazeteler durumunun vahametini tekrar tekrar Coşkun ve Ergin'in fotoğrafları ile anlattı.



Olaya ilişkin görüntüler ise İHA kameralarından dünyaya yansıdı. - İSTANBUL