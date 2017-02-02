İstanbul Profesyonel Yaşam Koçluğu Eğitimi

Yaşamınızda ya da kişisel gelişim sektöründe; "Profesyonel Yaşam Koçu" olarak var olmak, hem kendinize hem başkalarının yaşam süreçlerine rehberlik edebilmek, hem bilinçli zihin hem de bilinçaltı zihinle çalışan sıra dışı teknikleri deneyimleyebilmek, imkanınız olsaydı bu sizin için ne kadar değerli olurdu?



Amaç



Kişisel gelişim sektörüne profesyonelce bir giriş yapmak ve bu sektörde ayrışmak ister misiniz? Bir kavramda uzmanlaşmaktan ziyade, bütünsel bilgi ve beceriye sahip olmak istiyorsanız, Profesyonel Koç Sertifika programı sizin için bir başlangıç olabilir.



Kimler Katılmalı?



Kişisel gelişim sektöründe her alanda koçluk hizmeti vermeyi hedefleyenler



Yaşam Koçluğu ve Certified Coach eğitimi alarak, Koçluğu bir meslek olarak yaşamak isteyenler.



Koçluk seanslarında profesyonelleşmek isteyenler.



Danışanlarına bütünsel çözüm sunmayı amaçlayanlar



Kişisel gelişim sektöründe ayrışmak isteyenler



Kişisel gelişimde başarıyı hedefleyenler



Katılımcıların Kazanımları



Danışanlarınıza hayatın her türlü alanında koçluk yapabileceksiniz.



Yaşam koçluğu, yönetici koçluğu, kariyer koçluğu ve ebeveyn koçluğu gibi birçok konuda koçluk hizmeti verebileceksiniz.



Koçluk destekli danışmanlıklar yapabileceksiniz.



Koçluk tekniklerini kendinize ve başkalarına uygulayabilme yetisine sahip olabileceksiniz.



Bireysel ve kurumsal alanda Koçluk bilgilerini içeren eğitimler verebileceksiniz.



Tüm bu bilgilerin ışığında, ; "Yaşam Koçluğu " başlığı altında eğitimler vermeyi hedeflemiştir.



Yaşam Koçluğu Sertifika Programı; kişisel ve profesyonel gelişimi desteklerken, uzmanlık ve yetkinlik kazandırır.



Yaşam Koçluğu Sertifika Programı



Yaşam Koçluğu Sertifika Programı, eğitim bitiminde alacağınız "Yaşam Koçu" sertifikasıyla sonuçlanır. Bu sertifikaya sahip bir Koç olarak, koçluk sanatında uzmanlaşıp işyerinde ve günlük yaşantınızda koçluğunuzu etkin şekilde sürdürmeye yönelik araç takımına sahip olacaksınız.



Profesyonel Koç Sertifika Programı; Kimler İçin Tasarlanmıştır?



Üniversite onaylı Profesyonel Koç Sertifikasına sahip olmak isteyenler.



En son koçluk kavramları, ilkeleri ve araçlarını öğrenmek isteyenler,



Yüksek düzeyde koçluk becerisi ve kişi/ekip gelişim becerileri elde etmek isteyenler için tasarlanmıştır.