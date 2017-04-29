İstanbul Pozitif Gelişim Zirvesi'17

? Potansiyeli Keşfet ! ?Alışılmışın dışında bir konsept ve konuşmacılarla Pozitif Gelişim Zirvesi '17 sizlerle. Alanında kendini ispatlamış başarılı eğitmenlerle potansiyelinizin farkına varacağınız ve bunu harekete geçirecek adımlara ulaşacağınız keyifli semineri kaçırmayın.

İstanbul Pozitif Gelişim Zirvesi'17

?  Potansiyeli Keşfet ! ?

Alışılmışın dışında bir konsept ve konuşmacılarla Pozitif Gelişim Zirvesi '17 sizlerle. Alanında kendini ispatlamış başarılı eğitmenlerle potansiyelinizin farkına varacağınız ve bunu harekete geçirecek adımlara ulaşacağınız keyifli semineri kaçırmayın.

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İsminize özel 4 Adet Profesyonel Eğitim Sertifikası !

Eğitim Sonrasında Sahip Olacağız Belgeler:

?Seri Numarası

?Hologramlı

?Akredite Belgelerdir 

Verilecek Sertifikalar:

?Aşk, Öfke ve Duygu Yönetimi

?Kişisel İnovasyon

?Çözüm Odaklı İletişim

?Motivasyon

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Tarih: 30 Nisan Pazar

Saat: 12.00

Yer: Prof Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu

Ücret: 50 TL

Bilgi & Kayıt : 0506 853 4694 – Emre Biçer

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?KUTAY ÜRKMEN - Psikolog, Yazar, Eğitmen

 ?GÜLÜMSEMENİN BÜYÜSÜ

?MEHMET ŞAKİROĞLU - Yard.Doç.Dr.Klinik Psikolog,TEDx Konuşmacısı

  Aşk, Öfke ve Duygu Yönetimi"

?ŞERMİN YILMAZ - TürkNet İnsan Kaynakları Genel Müdür Yrd. Yazar, Eğitmen

 ?Kişisel İnovasyon

?FERHAT AYDIN - Psikolog, Bar Psikoloğu

 ?Çözüm Odaklı İletişim

Eğitim içeriği hakkında detaylı bilgi:

https: //www.facebook.com/events/265108533928715/

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Bilgi & Kayıt : 0506 853 4694 – Emre Biçer

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bahçelievler

Mekan : Prof. Dr Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi

Mekan Adresi : Fevzi Çakmak Mah., Fatih Cd No: 2

Başlangıç Saati : 30.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 19: 00: 00

Kategori : İstanbul Pozitif Gelişim Zirvesi'17

Tür : Zirve

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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