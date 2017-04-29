İstanbul Pozitif Gelişim Zirvesi'17
? Potansiyeli Keşfet ! ?Alışılmışın dışında bir konsept ve konuşmacılarla Pozitif Gelişim Zirvesi '17 sizlerle. Alanında kendini ispatlamış başarılı eğitmenlerle potansiyelinizin farkına varacağınız ve bunu harekete geçirecek adımlara ulaşacağınız keyifli semineri kaçırmayın.
? Potansiyeli Keşfet ! ?
Alışılmışın dışında bir konsept ve konuşmacılarla Pozitif Gelişim Zirvesi '17 sizlerle. Alanında kendini ispatlamış başarılı eğitmenlerle potansiyelinizin farkına varacağınız ve bunu harekete geçirecek adımlara ulaşacağınız keyifli semineri kaçırmayın.
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İsminize özel 4 Adet Profesyonel Eğitim Sertifikası !
Eğitim Sonrasında Sahip Olacağız Belgeler:
?Seri Numarası
?Hologramlı
?Akredite Belgelerdir
Verilecek Sertifikalar:
?Aşk, Öfke ve Duygu Yönetimi
?Kişisel İnovasyon
?Çözüm Odaklı İletişim
?Motivasyon
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Tarih: 30 Nisan Pazar
Saat: 12.00
Yer: Prof Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu
Ücret: 50 TL
Bilgi & Kayıt : 0506 853 4694 – Emre Biçer
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?KUTAY ÜRKMEN - Psikolog, Yazar, Eğitmen
?GÜLÜMSEMENİN BÜYÜSÜ
?MEHMET ŞAKİROĞLU - Yard.Doç.Dr.Klinik Psikolog,TEDx Konuşmacısı
Aşk, Öfke ve Duygu Yönetimi"
?ŞERMİN YILMAZ - TürkNet İnsan Kaynakları Genel Müdür Yrd. Yazar, Eğitmen
?Kişisel İnovasyon
?FERHAT AYDIN - Psikolog, Bar Psikoloğu
?Çözüm Odaklı İletişim
Eğitim içeriği hakkında detaylı bilgi:
https: //www.facebook.com/events/265108533928715/
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Bilgi & Kayıt : 0506 853 4694 – Emre Biçer
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bahçelievler
Mekan : Prof. Dr Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
Mekan Adresi : Fevzi Çakmak Mah., Fatih Cd No: 2
Başlangıç Saati : 30.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 19: 00: 00
Kategori : İstanbul Pozitif Gelişim Zirvesi'17
Tür : Zirve
Ücretlimi? : Hayır