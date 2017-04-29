? Potansiyeli Keşfet ! ?



Alışılmışın dışında bir konsept ve konuşmacılarla Pozitif Gelişim Zirvesi '17 sizlerle. Alanında kendini ispatlamış başarılı eğitmenlerle potansiyelinizin farkına varacağınız ve bunu harekete geçirecek adımlara ulaşacağınız keyifli semineri kaçırmayın.



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İsminize özel 4 Adet Profesyonel Eğitim Sertifikası !



Eğitim Sonrasında Sahip Olacağız Belgeler:



?Seri Numarası



?Hologramlı



?Akredite Belgelerdir



Verilecek Sertifikalar:



?Aşk, Öfke ve Duygu Yönetimi



?Kişisel İnovasyon



?Çözüm Odaklı İletişim



?Motivasyon



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Tarih: 30 Nisan Pazar



Saat: 12.00



Yer: Prof Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu



Ücret: 50 TL



Bilgi & Kayıt : 0506 853 4694 – Emre Biçer



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?KUTAY ÜRKMEN - Psikolog, Yazar, Eğitmen



?GÜLÜMSEMENİN BÜYÜSÜ



?MEHMET ŞAKİROĞLU - Yard.Doç.Dr.Klinik Psikolog,TEDx Konuşmacısı



Aşk, Öfke ve Duygu Yönetimi"



?ŞERMİN YILMAZ - TürkNet İnsan Kaynakları Genel Müdür Yrd. Yazar, Eğitmen



?Kişisel İnovasyon



?FERHAT AYDIN - Psikolog, Bar Psikoloğu



?Çözüm Odaklı İletişim



Eğitim içeriği hakkında detaylı bilgi:



https: //www.facebook.com/events/265108533928715/



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Bilgi & Kayıt : 0506 853 4694 – Emre Biçer



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bahçelievler



Mekan : Prof. Dr Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi



Mekan Adresi : Fevzi Çakmak Mah., Fatih Cd No: 2



Başlangıç Saati : 30.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 19: 00: 00



Kategori : İstanbul Pozitif Gelişim Zirvesi'17



Tür : Zirve



Ücretlimi? : Hayır