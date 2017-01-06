İstanbul Polisinin Fetö'den Aradığı 2 Kişi Samsun'da Yakalandı

İstanbul polisinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aradığı 2 kişi Samsun'da yakalandı.



İstanbul merkezli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 41 ilde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü emekli polis memuru M.K.İ. adlı kadını Bafra ilçesinde, esnaf olduğu öğrenilen M.D.'yi de Vezirköprü ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.



Gözaltına alınan 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. M.K.İ. ve M.D. bugün saat 16.40 uçağı ile Samsun'dan İstanbul'a götürüldü. - SAMSUN