İstanbul Polisi 'Yeditepe Huzur' Denetimi Yapıyor

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, 5 bin polisin katılımıyla, 39 ilçe ve 200 noktada "Yeditepe Huzur" adı verilen genel asayiş denetimi yaptı. Polis helikopteri ekiplere havadan destek verdi.



Narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık ve trafik birimlerinden ekiplerin yer aldığı 5 bin polis, İstanbul'un 39 ilçe ve 200 noktasında denetim eş zamanlı denetime başladı. "Yeditepe Huzur" adı verilen denetimler sırasında ekipler, şüpheli kişi ve araçlara yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaparken, trafik ekipleri de evrak kontrolü yaptı. Evrakları eksik olan araçlara cezai işlem uyguladığı öğrenildi. Ekiplerin karadaki denetimleri sürdürürken, polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü. Ayrıca, deniz polisi de boğazda bulunan tekneleri denetledi. Denetime tabi tutulan bir araç sürücüsü, yapılan denetimlerden memnun olduğunu söyledi.



Uygulamanın gecenin geç saatlerine kadar süreceği öğrenildi. - İstanbul