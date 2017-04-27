Istanbul Photo Awards 2017'nin Kazanan Fotoğrafları Sergilenecek

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2017'de ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, 4 Mayıs'ta Ankara'da açılacak.



İstanbul'dan sonraki ikinci durağı olan Ankara'da açılacak sergi, CerModern Sanat Merkezinde 30 Mayıs'a kadar fotoğraf severlerin ilgisine açık kalacak. Sergide, toplam 126 fotoğraf yer alacak.



Yarışmada, "yılın fotoğrafı" ödülünü, Fransız foto muhabiri Frederic Lafargue'nin Paris Match için Irak'ta çektiği "DEAŞ'tan Kaçış" fotoğrafı kazanmıştı.



Aris Messinis, AFP için çektiği "Akdeniz'de Ölüm" başlıklı serisiyle "Seri Haber" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olurken Adam Pretty, Getty Images için çektiği "Yüzeyin Altında" başlıklı fotoğraf ile "Tekil Spor" dalında, Patrick Smith de Getty Images için çektiği seriyle "Seri Spor" alanında birinciliğe layık görülmüştü.



Mary Gelman, kadın mağdurlar konulu serisiyle "Seri Portre" kategorisinde birincilik alırken jüri, "Tekil Portre" kategorisinde ödüle layık eser bulamamıştı.



Kemal Jufri "Öksüz Orangutanları Beslemek" başlıklı fotoğrafıyla "Seri Doğa & Çevre" kategorisinde birinci olurken Johnny Miller, Millefoto için çektiği "Papwa Sewgolum Golf Sahası" başlıklı serisiyle "Tekil Doğa & Çevre" kategorisinde birincilik almıştı.



Jüri, Gazze'de yaşayan serbest foto muhabiri Hosam Salem'i "Gazze'de Sokak Antrenmanı" başlıklı fotoğrafıyla "Genç Foto Muhabiri Ödülü"ne layık görmüştü.



Haber, spor, portre, doğa ve çevre fotoğrafı dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirilerek ilk üçe giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya yaklaşık 25 bin fotoğraf başvurusu olmuştu. 17 ülkeden 22 fotoğrafçıya ödül verilen yarışmanın resmi sponsorluğunu Türk Hava Yolları ve TİKA üstlenmişti.