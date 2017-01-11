İstanbul, "OYUNBAZLAR" İle Yeniden Keşfediliyor!

2012 yılında Can Bora tarafından kurulan, yeni medyalar aracılığıyla işler ürettiği Berika Tiyatro & Dans'ın yeni yapımı OYUNBAZLAR İSTANBUL'DA - Müzikli Çocuk Oyunu sezona rengarenk ve iddialı bir giriş yaptı. Oynadığı salonlarda çocuklar ve aileleri tarafından ilgi gören oyun 2017 yılında da gösterimlerine devam ediyor.

Animasyonları ve video görüntüleri ile güncel araçları da içinde barındıran oyun, çocuklara hayallerine inanmalarını ve onların peşinden gitmelerini teşvik ederken, sihirlerle süslenmiş bu serüvende hayal dünyasının kapılarını eşsiz İstanbul'u bir oyun içinde tanıtarak aralatıyor.

