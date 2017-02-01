İstanbul Otogarı'nda Yangın Çıktı, İki Otobüs Kül Oldu

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogar'ında iki adet otobüs yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsler kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın en alt katında yaşandı. Otogarın alt katında park halinde bulunan bir otobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

2 OTOBÜS KÜL OLDU

Yangın kısa sürede diğer otobüse de sıçradı. İki otobüs yangında kül olurken, yoğun duman otogarı kapladı. Duman nedeniyle metro istasyonları giriş çıkışlar da bir süre kapatıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.