İstanbul Ortaköy'de 39 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısıyla İlgili İzmir'de, Terörle...

IHAAW094222-ASA/04-01-2017



- İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İzmir'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün sabah erken saatlerde düzenlediği operasyonda DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı. 04.01.2017 09: 42: 22 TSI

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