İzmir'de Reina Operasyonu! 27 Kişi Gözaltında

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de operasyon başlatıldı.

27 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Konya'dan kaçan üç aile İzmir'de yakalandı. Polis 27 kişiyi gözaltına aldı.

ŞİMDİYE KADAR 16 GÖZALTI VARDI

Öte yandan Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde bugüne kadar 16 zanlı gözaltına alınmıştı.

Dün ise Atatürk Havalimanı'nda saldırıyla ilişkili olabilecekleri şüphesiyle yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin giriş katında yer alan arama noktasında şüphe üzerine yabancı uyruklu 2 kişiyi durduran ekipler, zanlıların üzerini aradıktan sonra onları terminaldeki polis noktasına götürdü. Pasaportları ve üzerindeki belgeleri kontrol edilen 2 kişinin cep telefonları ve valizleri de detaylı şekilde incelendi. Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.