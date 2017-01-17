Istanbul Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Aykut

İstanbul Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Selami Aykut, "Doğu'yla ilgili doğruları öğrenmek için bir hafta sonunuzu ayırın, buradaki insanları görün. Buradaki insanlar kapılarını, gönüllerini açıyor." dedi.



Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Yaşama Dokunanlar Mardin'de" etkinliğe katılmak için İstanbul'dan gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri Kızıltepe ilçesinde Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneğini ziyaret etti.



İstanbul Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Selami Aykut, yaptığı açıklamada, Mardin ve ilçelerinde büyük misafirperverlikle karşılandıklarını dile getirerek çok duygulandıklarını söyledi.



Ön yargıların yıkılması gerektiğini ifade eden Aykut, şöyle konuştu:



"Trabzonluyum, İstanbul'da yöneticilik yapıyorum. Doğu illeriyle ile olumsuz bir şey söyledikleri zaman Allah aşkına inanmayın. Doğu'yla ilgili doğruları öğrenmek için bir hafta sonunuzu ayırın, buradaki insanları görün. Buradaki insanlar kapılarını, gönüllerini açıyor. Keşke bir hafta daha zamanımız olsa da burada daha çok zaman ayırabilseydik. Döndüğümüzde burayı o dış odaklı güçlerin anlattığı gibi değil hakikatten vatan millet ve memleket sevdası içinde yaşayan insanların anlayışını anlatacağımızdan herkesin emin olmasını istiyorum."



"Bayrağını seven herkes kardeşimizdir"



İstanbul Bahçelievler Rizeliler Dernek Başkanı Mehmet Mercan ise Mardin'deki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etme fırsatını bulduklarını söyledi.



Mardin ve Kızıltepe'nin medyada yansıtılan gibi olmadığını dile getiren Mercan, "Gerçekten çok sıcak duygularla karşılandık. Biz de bu kadar sevgi ve saygı dolu bir toplumla karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Tüm Türkiye'ye Mardin'e gelmelerini öneriyorum. Güneydoğu'da sevgi saygı var." dedi.