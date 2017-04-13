İstanbul Müftüsü Yılmaz: İstismarcılardan Dini de Halkı da Kurtarmak Gibi Hepimizin Ortak Görevi Var





Liyakatı, diploması olmayan, din istismarına yönelik bir takım dualar satan, muskalar satan insanların televizyonda arzı endam ettiğini söyleyen İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz," O istismarcılardan dini de halkı da kurtarmak gibi hepimizin ortak görevi var"dedi.



ŞEHRİ İSTANBUL BULUŞMALARI



Şehr-i İstanbul buluşmaları adıyla yeni bir etkinlik başlattıklarını açıklayan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz,"Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak amacımız şu; biz halkın ve Hakk'ın bize yüklediği manevi ve ruhani kişiliği ve kimliği temsil ediyoruz. Bu özelliğimizle de halka dokunmamız gerektiğini düşünüyorum.Problemi olan insanlar gelsinler, sıkıntılarını paylaşsınlar. Onlara destek olalım. Bürokratik kimliğimizden çok, manevi kimliğimizi insanlar tanımış olsunlar amacıyla bugün ilk defa bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz"diye konuştu.



DİNİ EHLİYETİ OLMAYANLARIN EKRANDA YER ALMASI



İstanbul Müftülüğü'nde ilki gerçekleştirilen buluşmada İstanbul Müftüsü Yılmaz'a, dini ehliyeti olmayan insanların televizyonlarda dini konularda görüş bildirmelerine karşı ne yapılması gerektiğini sorusu yöneltildi.



BİZİM DE KANIMIZA DOKUNUYOR



Sorunun toplantıya çok uygun olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz şu yanıtı verdi: "Uzun zamandan beri televizyonlarda alternatif tıp ve benzeri ilaçlar satarak sağlık alanında baya bir tahribat yaratan yayınlar oldu. Daha sonra Sağlık Bakanlığının girişimiyle sağlık konusunda liyakatı, ehliyeti, diploması olmayanlar konuşmasıyla ilgili bir çalışma başlatıldı ve sanıyorum şuanda bu yayınlar durduruldu. Biz ilgili ve yetkililere bu talebimizi ilettik. Dedik ki, 'ilim ikidir'. 'Biri tıp ilmidir'. 'Öbürü din ilmidir'.Hakikaten bu iki ilimde de herkes çok şeyi bilir.Tıpla ilgili de insanlar çok konuşmayı sever, dinle ilgili konuşmayı severler. Tıpla ilgili konuşma diplomayla sınırlandırılmış oldu, bu güzel birşey. Din alanında da böyle bir şeyin yapılması çok uygun olur diye yukarılara ulaştırdık. Bununla ilgili bir çalışma başlatılmasını biz bekliyoruz. İnşallah o gerçekleşirse yani ehliyeti, liyakatı, diploması olmayan ve sadece din istismarına yönelik bir takım dualar satan, muskalar satan insanların televizyonda arzı endam ederek, yer almış olmaları bizim de kanımıza dokunuyor. İnsanlarımıza zarar veriyor."



İSTİSMARCILARDAN DİNİ DE HALKI DA KURTARMAK GİBİ HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİ VAR...



Bu toplantıdaki amacımız da, bu yetkili ağızlardan insanlar cevapları bulmaya başlasınlar. Televizyonlarda bu işi gayet iyi yapan meslektaşlarımız da var, Allah onlardan razı olsun. Ama istismar edenler de var. O İstismarcılardan dini de halkı da kurtarmak gibi hepimizin ortak görevi var. Gerekli müracaatlarımızı yaptık. İnşallah siyasi iradeden, devlet otoritesinden, bir düzenleme yapılır diye ümit ediyoruz.



Görüntü Dökümü:



--------------------



İstanbul Müftüsü Yılmaz'ın açıklaması



Toplantının Kuran-ı Kerim okunarak başlaması



Detaylar



Soru sorulması



Müftünün yanıtı