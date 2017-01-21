İstanbul Mobilya Fuarı 24-29 Ocak'ta Düzenlenecek

Bu yıl 13.kez düzenlenecek IMOB-İstanbul Mobilya Fuarı 24-29 Ocak'ta gerçekleştirilecek.



Mobilya Sanayi İş Adamları Derneğinden (MOBSAD) yapılan açıklamaya göre, Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından CNR Expo'da düzenlenecek fuarda 600 katılımcı firma yer alacak.



Beş bini Çinli olmak üzere toplamda 40 bin yabancı ziyaretçinin beklendiği fuarda, 1,5 milyar dolarlık mobilya ihracatı hedefleniyor. Başta Çin olmak üzere İran, Rusya, Irak, Almanya, Avusturya, Suudi Arabistan, Katar ve İsviçre gibi dünyanın dört bir yanından mobilya endüstrisinin önemli karar vericileri ve alım heyetlerinin fuara katılımı bekleniyor.



"Dünyanın ikinci en büyük fuarı"



Açıklamada görüşlerine yer verilen MOBSAD Başkan Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu, 11 yıldır mobilya sektörünü, Türkiye'nin önemli sektörleri arasına sokmak için ciddi çalışmalarda bulunduklarını belirterek, "Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük mobilya fuarı İMOB sayesinde önemli iş bağlantıları sağlıyoruz." ifadesini kullandı.



Mobilyada tasarım ve markalaşmanın önemine dikkati çeken Yanıkçıoğlu şu değerlendirmelerde bulundu:



"İMOB'un her sene katlanarak ilgi çekmesinin ve özellikle yabancıların yoğun bir katılım göstermesinin ana nedeni; el emeği yoğun, özgün tasarıma sahip mobilyalarımızı görme fırsatını yakalamaları. Bizler, yani mobilyanın gerçek temsilcileri, kişiye özel mobilyalar üretiyoruz. Bir ürettiğimiz modeli, başka bir yerde görmeniz imkansız denecek kadar azdır. Dünyanın en ücra köşelerine dahi mobilya satıyor ve 'Türk mobilyası kalitelidir' algısını oluşturuyor, katma değeri yüksek ürünlerimiz sayesinde ülkemize ciddi bir girdi sağlıyoruz."



Yanıkçıoğlu, dernek üyesi firmaların fuar için özel sürprizler hazırladığını kaydederek, fuarda 2017 yılının trendleri arasına girecek, ilk defa sergilenecek farklı tasarımlarda mobilyaların bulunacağı bilgisini verdi.