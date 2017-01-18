İstanbul merkezli 54 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda Ağrı'da bir uzman çavuş gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 54 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Ağrı'nın Tutak ilçesinde görevli bir uzman çavuşun gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüphelinin, işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderileceği kaydedildi.
İstanbul Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
İstanbul merkezli 54 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda Ağrı'da bir uzman çavuş gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 54 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda Ağrı'da bir uzman çavuş gözaltına alındı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads