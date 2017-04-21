İstanbul Merkezli 6 İldeki Sigara Kaçakçılığına Yönelik Operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kaçak sigaraları üreten ve yurda sokarak piyasaya sürdüğü belirlenen 34 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlamak amacıyla kaçak sigara ürettiği ve yurda sokarak piyasaya sürdüğü belirlenen 44 kişiye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde 45 adrese düzenlediği operasyonda gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi.



Adreslerde yapılan aramalarda, yaklaşık 14 milyon lira değerinde 1 milyon 318 bin 898 paket kaçak sigara, 20 cep telefonu, 22 bin 550 lira, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 78 mermi ele geçirildi. Ayrıca 6 tır, 4 kamyon, 17 kamyonet, 2 otobüs ve 2 otomobile ise el konuldu.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.