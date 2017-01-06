İstanbul Merkezli 41 İlde Fetö Operasyonu: 32 Gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 41 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden yapılan FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu ve Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulunda 'ağabeylik' yaptığı iddia edilen 27'si polis olmak üzere 70 şüpheli tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 41 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 70 kişiden 32'si gözaltına alındı.



Emniyete götürülen 32 şüphelinin arasında aktif görevde olan RTÜK uzman yardımcısı, komiser yardımcıları, hakim adayı ve devletin çeşitli kademelerinde bulunan memurların da olduğu öğrenildi.



Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL