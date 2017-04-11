İstanbul Merkezli 4 İlde Terör Operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen Y.K'nın Şanlıurfa'da olduğunu belirledi.



Harekete geçen ekipler, sınır hattından Suriye'ye geçmek üzere olan şüpheliyi yakaladı. Üzerinden sahte kimlik çıkan ve bir soruşturma kapsamında firari olduğu öğrenilen Y.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Operasyon çerçevesinde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de de çeşitli adreslere baskın yapan polis ekipleri, 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ş.İ, L.A. ve S.Ç. tutuklanırken, M.Ç.E. ve Ö.G. adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.