İstanbul Medikal Termal Tuzla'ya Ulaşım Nasıl Sağlanıyor?

İstanbul Medikal Termal Genel Müdürü Harun Gençtürk, İstanbul Medikal Termal Tuzla'ya ulaşımın nasıl sağlanacağını Wise TV'ye anlattı.



Gençtürk, "Tuzla aslında çok fazla bilinen bir ilçemiz değildir nezih bir ilçemizdir. Tuzla hızla gelişen, çok büyüyen bir ilçe. Ulaşım anlamında da çok rahat. Özellikle şehir dışından gelenler için İstanbul'da ilk karşılayan ilçe olduğu için trafik karmaşasından uzak bir yer. Sabiha Gökçen Havaalanımıza maksimum 15 dakikalık mesafede. Pendik Deniz Otobüsü İşletmeleri'ne 10 dakika mesafede. E-5 karayolunun hemen altında ve E-6 otobanın da hemen paralelinde. Tam kapımızın önünden geçen 2 dakikalık bir mesafede hızlı tren ve metro ulaşımı var" diyerek farklı ulaşım yollarının hepsinin oldukça kısa mesafelerde bulunduğunu belirtti.