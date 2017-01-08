İstanbul Medikal Termal Tuzla'nın Sunduğu Hizmetler Nelerdir?

İstanbul Medikal Termal Genel Müdürü Harun Gençtürk, İstanbul Medikal Termal Tuzla'nın sunduğu hizmetleri Wise TV ile paylaştı.



Termal'in tüm detaylarını anlatan Gençtürk, "İstanbul Medikal Termal, Tuzla'da konumlanan 15 dönüm arazi üzerinde 80 oda, 160 yatak, 15.000 metrekare kapalı alana sahip bir tesis. Tesisimiz içinde hem otel hizmeti veriyoruz hem bir termal kaplıca hem de sağlık hizmetleri veriyoruz. Sağlık hizmetlerimiz içinde fizik tedavi, rehabilitasyon, bel fıtığı, boyun fıtığı ve kireçlenme hastalarını tedavi ediyoruz. Doktorlar ve fizyoterapistler eşliğinde bu tedavileri uyguluyoruz. Her kesime hitap ediyoruz. Alternatif tıbbın tüm imkanlarını rahatsızlığı olan tüm hastalara uyguluyoruz. Tüm misafirlerimize, gelen konuklarımıza bu hizmeti sunuyoruz. Tesisimiz içinde yaklaşık 5000 metrekarelik bir spa merkezimiz var. Tedavi esnasında bay ve bayan rahatsız olmasın diye ayrı konumlandırdık. Bay ve bayan bölümlerde bulunan tüm ünitelerimizi havuzlarımızı, hidromasaj jakuzilerimiz, Türk hamamlarımız, kese odalarımız, masaj odalarımız, saunalarımız, buhar banyolarımız ve terapi odalarımızı ayrı yaptık. Ailesinden ayrılmak istemeyen, ailesi ile birlikte bu keyfi ve tedaviyi almak isteyen misafirlerimize de özel 8 tane aile hamamları tasarladık. Burada girişleri de özel, kullanımları da özel, kişiye özel uyguluyoruz hizmetlerimizi. Birde özel restoranımız var. Sağlık oteli olduğumuz için perhiz lokantası uyguladık. Hastalarımızın tanısına göre özel menüler hazırlayarak perhiz lokantamızda sağlıklı bir şekilde beslenmelerini sağlıyoruz" dedi.