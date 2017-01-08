İstanbul Medikal Termal Tuzla Neden Bir Arınma Merkezi?

İstanbul Medikal Termal Genel Koordinatörü Aslan Tan, İstanbul Medikal Termal Tuzla'nın nasıl bir arınma merkezi olduğunu Wise TV'ye anlattı.



İstanbul Medikal Termal Eğitim Araştırma ve Kür Merkezi'nin sadece sağlıklı yaşam ve detoks merkezi değil aynı zamanda bir kaplıca olduğunu vurgulayan Tan, buranın İstanbul'un en eski ve önemli kaplıcası olduğunu söyledi. Termal sistemin değerini belli yaş gruplarının daha fazla bilindiğini ve bugüne kadar eski tesislerin verdiği hizmet bilindiği için sadece onunla ilgili olan insanların tercih ettiğini belirtti.



Bu kalıplaşmış durumu değiştireceklerini söyleyen Tan, "Bu yeni ve modern tesislerle beraber çok geniş bir kitleye hitap ediyoruz.Burası bir ruhsal arınma bir bedensel arınma ve sonucunda bütüncül tıbbın, ilim ve bilimin tüm fonksiyonlarının kullanıldığı bir tesis.Sonuç itibariyle tesisten dışarı çıkıldığında farkındalık yaratacak bir termal merkez oluşturduk. Buradaki hedefimiz insanlara sadece kolon terapisiyle bağırsak temizliğini yapıp bu detoks çalışmasından sonra nasıl besleneceklerini öğretmek değil, aynı zamanda kişileri birebir dinleyerek birebir sağlık hizmeti vermek, onlara özel beslenme onlara özel bir terapi uygulamak. İşte ruhsal terapi burada başlıyor. NLP ile Reiki ile yaşam koçluğu dersleriyle, psikolog çalışmalarıyla, sağlıklı beslenme dersleriyle, workshop uygulamalarıyla, akşamları yatmadan önce yapılacak belgesel sunumlarla, sohbetlerle, bir takım sanatsal aktivitelerle tüm bu uygulamalarla o insanlara yeni ve sağlıklı bir yaşamı nasıl uygulayacaklarını hissettirmek, hem ruhsal arınmalarını sağlamak hem de bedensel arınmalarını sağlamak amacımız. Bu işlemler çerçevesinde suyumuz ana tema olacak ve eğitmenlerimiz tüm bu bahsettiğimiz uygulamalarla insanları dolu dolu bir programla buluşturmak." diyerek kapsamlı bir sistemin uygulandığını söyledi.



Programın yalnızca otel sınırlarıyla kalmadığını belirten Tan, "Hayat koçları onları takip edecek.Daha sonraki dönemlerde de onlara sorular sorarak takip edecekler. Bizim için en önemli şey uygulamalardan sonra bu kapıdan dışarı çıktıklarında şunu demeleri, "Ben buraya rahatsız bir misafir olarak geldim, şimdi farkına vardım ki Allah'ın bana verdiği bu beden ve o bedenin içinde emaneten duran ruhum yani ruhumun evi olan bedenimi temiz tutarsam önce Allah'a karşı bir fayda sağlamış olurum ardından etrafıma, çevreme, aileme yani beni sevenlere karşı bir fayda sağlamış oluyorum. Kendime iyi bakıp bu vücudu korursam, etrafımdaki kimseyi de rahatsız etmem, kimseye maddi ve manevi yük olmam iyi bir toplum olma noktasında da herkese örnek olurum" bizim dokunmak istediğimiz şey bu. Sadece bir kişinin hayatına dokunsak, ona bile değer" dedi.