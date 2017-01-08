İstanbul Medikal Termal Tuzla'da Yaşam Koçluğu Hizmetleri Neler?

İstanbul Medikal Termal Yaşam ve Diyabet Koçu Şebnem Güneyman, İstanbul Medikal Termal Tuzla'da gerçekleştirilen yaşam koçluğu hizmetlerinin neler olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Güneyman yaşam koçluğu olarak ele alınan sistemin, gelen kişileri ağırlamak ve doğru şekilde sağlıklı iletişimi kurmak olduğunu söyledi.



Güneyman, "Hangi sorundan ötürü burada olduklarını çözebilmek ve bundan sonraki hayatlarında nasıl ilerlemeleri gerektiği konusunda bilgi vermek için yaşam koçlarımız var. Bende yaşam ve diyabet koçuyum. Biliyorsunuz diyabet çok büyük bir salgın. Bulaşıcı değil ama diyabet aldı başını gidiyor. Avrupa'da diyabet ve obezite konusunda ülkemiz maalesef birinci sıraya oturmuş durumda. ve artık diyabeti önlemek amacıyla yapılan çalışmalar var. Biz burada diyabetlinin motivasyonunu artırmak, yaşamsal eğitim ve püf noktaları aktarmak için bulunuyoruz. Bunun yanı sıra diyabetten korunmak için çalışmamız var. Bu çalışmada var olan suyumuzu detoks olarak kullanıyoruz. İçimizde birikmiş olan toksifikasyonları, aldığımız ilaçlardan, araba egzozlarından çıkan dumanlardan, havadaki kurşundan, yediklerimizin içindeki kimyasal maddelerden bağırsaklarımız çok zarar görüyor ve bizim diyabetimizi de etkiliyor. Çünkü bütün o toksikler bizim bünyemize yerleşmiş bulunuyor. Dolayısıyla biz bu suyu içerek diyabetin içine girmeyi önlemiş, diyabet içindeysek de birçok komplikasyonu önleyici bir adım atmış oluyoruz. Her diyabetliye ve diyabet adayı olan kişilere suyumuzu tavsiye ediyorum. Yaklaşık 700 senedir var olan bu termal su; yaşayan ve tedavi eden bir su" diyerek diyabet ve diyabete bağlı herkesi merkeze davet etti.