İstanbul Medikal Termal Tuzla'da Uygulanan Sağlık Koçluğu Nedir?

İstanbul Medikal Termal Genel Koordinatörü Aslan Tan, İstanbul Medikal Termal Tuzla'da uygulanan sağlık koçluğunun detaylarını Wise TV ile paylaştı.



Tan, İstanbul Medikal Termal bünyesinde bulunan her çalışanın eğitim aldığının altını çizerek, "İstanbul Medikal Termal'de hedef yaşam koçluğunun içinden niteliği daha iyi olanları sağlık koçluğuna çekmek ve buradaki uygulamaları yapmak. Yaklaşık 2 aydır tesisimizdeki tüm personeller eğitim görüyorlar. Bulaşıkçımıza kadar herkes yaşam koçluğu eğitimi alıyor. Burada bulunan her bir bireyi, her çalışanımızı yaşam koçu sertifikasına kavuşturup aynı duyguyla bakmalarını istiyoruz. Senkronize yaklaşmalarını istiyoruz. Sağlık koçluğu da bunun bir üst noktası olarak devam edecek" dedi.