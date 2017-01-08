İstanbul Medikal Termal Tuzla'da Uygulanan Detoks Yöntemleri Nelerdir?

Sağlıklı Yaşam ve Detoks Uzmanı Sezyar Aptulova, İstanbul Medikal Termal Tuzla'da uygulanan detoks yöntemlerini Wise TV ile paylaştı.



Metabolizmayı şömineye benzeten Aptulova, "Düşünün ki bir tane şömine var ve bu şömineye siz odun atıyorsunuz. Bu şömineye atmış oldunuz odunlar zaman içinde küller bırakıyor. ve bu külleri temizleyebilmek için şömineyi söndürmemiz gerekiyor ki külleri alabilelim. İnsan vücudunda da aynı şekilde, almış olduğu gıdalar, solumuş olduğu hava, tüketmiş olduğu su. Evet bir su vardır ama birde İstanbul Termal Otel'deki su vardır. ve bu suyun çok güzel bir özelliği var. Vücudu temizleme ve arındırma özelliğine sahip bir beslenme programıyla desteklendiğinde mucize yaratıyor. Aslında bu yeni bir şey değil. Eski çağlardan beri var olan bir şey. Sizi bir cihaza sokmadan doğal bir şekilde vücudu temizleme özelliğine sahip. Baktığımızda insanlar estetik dünyasında bir çok mineralli kremler, nemlendiriciler. Aslında bu tamamen vücutta eksik olanları tamamlamak amaçlı yapılıyor. İnsanların belli dönemlerde böyle şifalı sulardan istifade etmeleri gerekiyor. Çünkü içeriye ne koyarsanız dışarıya o yansır. Aslında cildiniz kuruysa, cilt sorunları yaşıyorsanız bu vücudunuzun toksik olduğundan kaynaklanıyor" diyerek yapılması gerekenleri anlattı.