İstanbul Medikal Termal Tuzla'da Detoks Uygulamaları Nasıl Yapılıyor?

İstanbul Medikal Termal Diyetisyeni Volkan Yaman, İstanbul Medikal Termal Tuzla'da detoks uygulamalarının nasıl yapıldığını Wise TV'ye anlattı.



İstanbul Medikal Termal sularının detoks üzerine etkilerini anlatan Yaman, "3-7-21 günlük kürler şeklinde uygulanabiliyor. 3 günlük kürlerde daha basit bir arınma, 7 günlük kürlerde genel anlamda sindirim sistemini etkileyici bir arınma, 21 günlük kürlerde ise tamamen vücudun en ince ayrıntısına kadar vitamin ve mineraller geçtiği için toplu bir arınma şeklinde olabiliyor. Bu suyu kullanmamızdaki asıl amaç evde detoks suyu hazırlarken içine koyduğumuz yeşil yapraklı sebzeler olsun, elma olsun, limon olsun, tarçın olsun suyun vitamin ve mineral miktarını yükseltmek için yapılıyor. Bizim elimizde bulunan su hali hazırda vitamin ve mineral bakımından zengin olduğu için evde hazırladığınız bu detoks sularından daha zengin bir içerik sunuyor sizlere. Kullanacağınız su zayıflamanızda ve hücre yenilenmesinde size çok faydalı olacaktır" dedi.