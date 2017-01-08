İstanbul Medikal Termal Tuzla'da Bedensel ve Ruhsal Arınma Nasıl Sağlanıyor?

İstanbul Medikal Termal Spa Yöneticisi Ülkü Bektaş, İstanbul Medikal Termal Tuzla'da bedensel ve ruhsal arınmanın nasıl sağlandığını Wise TV ile paylaştı.



Biliyorsunuz İstanbul büyük bir şehir, trafik, iş hayatı, stres.. Bütün olumsuzlukları vücudumuza alarak yaşamımıza devam ediyoruz. Kişiler buraya geldiklerinde öncelikle içme kürüyle, ardından termal kaplıca kürüyle bir detoks yapıyoruz. İçme kürü direk bağırsaklar üzerinde etkili. Dolaylı olarak böbrekler üzerinde etkili dolayısıyla yediğimiz, içtiğimiz hatta soluduğumuz havadan aldığımız bütün olumsuzlukları vücudumuza depolamış oluyoruz. İçme kürü yaparak doğal bir detoks uyguluyoruz. Hiçbir kimyasal yok, dışarıdan giriş yok. Bütün bağırsaklar temizleniyor. İçimizi arındırıyoruz. Termal suya girerek yine bütün vücudumuza bütün mineralleri alıyoruz. Ardından uzman ekip tarafından uygulanan nokta ve medikal masajlarıyla bütün bu arınmayı sağlıyoruz. Ardından çamur uygulamalarımız var. Çamur uygulamalarımızla yine bütün bedenimizi sıcak çamura sarıp 20 dakika dinlendirdiğimizde sudaki ve kildeki bütün minerali emerek vücudumuzdaki bütün toksinlerden kurtuluyoruz ve güne daha sağlıkla, huzurla devam etmeyi sağlayabiliyoruz" dedi.