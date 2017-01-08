İstanbul Medikal Termal'deki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programları Nelerdir?

İstanbul Medikal Termal Fizyoterapisti Büşra İnan, İstanbul Medikal Termal'de uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını Wise TV'ye anlattı.



İnan kaplıca suyu ve fizik tedavinin birlikte kullanılmasının hastalıkları iyileştirmede çok daha etkili olduğunu belirterek, "İstanbul Medikal Termal'de fizik tedavi programlarımız su ile birleştirdiğimiz takdirde çok kapsamlı. Bununla birlikte fizik tedavi bölümünde tedavi ünitelerimizde elektrofiziksel ajanlardan yardım alıyoruz. Aynı zamanda rehabilitasyon bölümümüz mevcut. Elektrofiziksel ajanlarımızda elektroterapi cihazlarımız, ultrason cihazlarımız, pinömatik kompresyon, CPM gibi birçok çeşit cihazımız mevcut. Aynı zamanda tedavimizdeki en büyük etkenimiz de yüksek mineralli kaplıca suyumuz" dedi.