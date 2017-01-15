İstanbul Medikal Termal'de Yaş Sınırlaması Uygulaması Var Mı?

İstanbul Medikal Termal Genel Müdürü Harun Gençtürk, İstanbul Medikal Termal'de yaş sınırlaması uygulamasına dair merak edilenleri Wise TV'ye anlattı.



Gençtürk, "Kaplıca kültüründe genelde çocukların girmesini istemezler, gelişimini engeller diye oluşan algı yüzünden. Burası tamamen tedavi merkezli alternatif tıp. 6 yaşındaki çocuğumuzu bile tedavi etme imkanımız var, 80 yaşındaki bir hastamızı da. Yaş sınırlamamız yok. Hastalığın tanısına göre hekimlerimizin tanısına göre burada uygulayabileceğimiz imkanlarımız neticesinde bel fıtığı, boyun fıtığı, omurilik, romatizma, kireçlenme tüm hastalıkların tedavisinde kullanıyoruz suyumuzu" diyerek herhangi bir yaş sınırlamasının olmadığını belirtti.