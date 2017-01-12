İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer, "Boş bir hafıza başka bir kültür ve medeniyetle asimilasyona uğrar" dedi.



Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Medeniyet Konuşmaları'nın bu ayki konuğu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer oldu. Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Erol Kavuncu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan ve davetliler katıldı.



Medeniyet'in metafizik etrafında inşa edilmiş bir hayat küresi olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Üçok, "Peygamber Efendimiz, risaletin belirli bir döneminde komşu kültür ve uygarlıklara risaleleri tebliğ etmek için, Doğu Roma İmparatorluğu'na, Sasani İmparatorluğu'na, Çin'e, Gassanilere, Yemenlilere elçiler göndermiştir. Peygamber Efendimizin Çin'e gönderdiği elçinin kabri halen Çin'dedir. Müslümanlar 40 yıl içinde Peygamber Efendimizin tebliği ile kadim dünyanın merkezine yerleşti. Müslümanlar sadece coğrafya fethetmediler. Oralara medeniyet götürdüler"diye konuştu.



Türkiye'deki yükseköğrenim geleneğinin, kurumların hafızasızlıktan muzdarip olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Üçer, "İslam dünyasının önemli bir bölümünde bilinçli olarak ya da bilinçsiz bir şekilde kendi hafızamızı yitirdik. Boş bir hafıza başka bir kültür ve medeniyetle asimilasyona uğrar. Okuduğumuz her şey batı düşünce ve geleneğinden gelmektedir. Biz kendimizi başkasının bize tuttuğu ayna ile idrak ediyoruz."diye konuştu.



Program sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan günün anısına Üçer'e Çorum'un simgesi olan Saat Kulesi maketi hediye etti. - ÇORUM