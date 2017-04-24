İstanbul Mayıs'ta Festivale Doyacak

İstanbul Mayıs ayında iki büyük festivale birden ev sahipliği yapıyor. Geleneksel sporların yeniden canlandırılması, halkımızın ata sporlarımızı ve kültürümüze özgü değerleri hatırlaması ya da öğrenilmesi amacıyla Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali'nin ikincisi birbirinden heyecanlı yarışmalara ve etkinliklere sahne olacak.

Geleneksel spor dallarından günümüze ulaşan Yağlı Güreş, Şalvar Güreşi, Kuşak Güreşi, Aşırtmalı ve Kapışmalı Aba Güreşi, Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Kökbörü, Yaya Okçuluğu, Aşık Oyunları, Mas (Ağaç) Güreşi, Mangala gibi oyunları toplum ile buluşturmak ve tanıtmak, bu spor dallarının profesyonelleşmesini sağlayarak kültürel değerlerimizin yeniden hatırlanmasına vesile olmak amacıyla oldukça kapsamlı bir etkinlik olan Etnospor Kültür Festivali, Türkiye'de bu alanda yapılan etkinlikler içinde katılımcı ve seyirci sayısı bakımından birinci festivalde ulaştığı kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Tüm bu etkinliklere ilave olarak bu yıl festivalin sürprizi kendi alanında ilk defa yapılacak alacak olan Yeryüzü Yemek Festivali yani "YİYEK". Dünya ve Anadolu mutfağının zengin lezzetleri uzman aşçılar yardımıyla katılımcılara yaptırılacak. Yemek yapmayı merakı eden ve öğrenmek isteyen kişiler bu etkinliklere katılabilecek.

Geçmişin izleri Etnospor Kültür Festivali'nde aranacak…

11-14 Mayıs tarihleri arasında Yenikapı Meydanı kültürel bir şölene ev sahipliği yapıyor. Etnospor Kültür Festivali sadece Türkiye'nin dört bir yanından değil aynı zamanda dünyanın bir çok yerinden gelecek ziyaretçiler ile "uluslararası" festival olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Zengin ve kapsamlı içeriği ile ülkemizde bu alanda örnek etkinlik olan festival on bir branşta ata sporunun yanısıra Türki devlet ve topluluk çadırları, yöresel kültürel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, el sanatları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, konserler, atlı akrobasi ve atlı gösteriler, kılıç kalkan gösterileri, mehteran gösterisi, kültürel halk oyunları, Orta Asya geleneksel toy'ları gibi etkinliklerle de kültürel bir şölen gerçekleştiriyor.

Spor ve kültür dünyasına, farklı bir bakış açısı ile nefes kazandırmayı amaçlayan Etnospor Kültür Festivali, kuşaktan kuşağa aktarılan ata sporlamızı ön plana çıkarma düsturuyla ortaya çıkıyor. Medeniyetimize ait spor dallarını ve kültürler değerlerini hatırlamak, onları tekrar gün yüzüne çıkartmak için organize Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sporların uyanış çağına imkan sağlamayı ve kültürel hayatı canlandırmayı hedefliyor.

İGF'17'de gençler 4 gün boyunca bilgi ve eğlenceyi bir arada sınırsızca yaşayacak!

4-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yenikapı Meydanı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek olan İstanbul Gençlik Festivali için hazırlıklar başladı. Spor, sanat, kültür, teknoloji ve daha birçok alanda onlarca etkinliğin gerçekleşeceği festival bu yıl yaklaşık 300 bin genci ağırlayacak.

Festivalde ortaokul, lise üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Geleneksel sanat atölyelerinden, sanal gerçeklik aktivitelerine kadar birçok farklı faaliyete festival ev sahipliği yapacak.

Futboldan, sanata, filmden, spora herkesin kendinden bir şeyler bulabildiği tek festival!

Festivalde gençler kendi takımlarını kurarak futbol, basketbol turnuvası yaparak sürpriz hediyeler kazanma şansı da bulurken dünyaca ünlü futbolcularla özel gösteri maçında tanışma fırsatı bulacak.

Futbol, basketbol, ok atma yarışmalarının yanı sıra 'Çok Kısa Film Yarışması', 'Fotoğraf Yarışması', 'Sosyal Medya ve Fotoğraf Atölyesi' gibi etkinlikler ile sanatsever gençler için de bir dolu aktivite düzenlenecek.