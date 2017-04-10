İstanbul Marriott Hotel Şişli'de Fransız Mutfağı

Marriott Hotel Şişli, 10-25 Nisan arasında Fransız Executive Şef Pascal Didier ile Fransız mutfağı yemeklerini misafirleriyle buluşturuyor. Soğan çorbasından Fransız usulü etler ve deniz ürünlerine uzanan mönüde ördek ve tavşan da yer alıyor.