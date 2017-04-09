İstanbul Liseler Arası Model Uçak Yarışmasında Ön Eleme Tamamlandı

İGA-İstanbul Yeni Havalimanı tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen İstanbul Liseler Arası Model Uçak Yarışmasının ön elemesi tamamlandı. Eğitim programına katılmaya hak kazanan öğrencilerin tasarladığı model uçaklar, 14 Mayıs'ta düzenlenecek finalde jürinin değerlendirmesine sunulacak.



İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşaat ve işletmesini üstlenen İGA, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliği ile bu yıl ikinci kez düzenlediği İstanbul Liseler Arası Model Uçak Yarışmasının ön elemelerini tamamladı.



İstanbul genelinde 30 farklı okuldan 172 öğrencinin başvurduğu programda, 46 öğrenci ön elemeleri geçerek eğitimlere katılmaya hak kazandı.



Öğrenciler İTÜ akademisyenlerinden üç hafta teorik, beş hafta ise model uçak tasarım ve uygulama eğitimleri alarak finalde düzenlenecek yarışmada kendi tasarladıkları uçaklarla yarışacak.



İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, İTÜ Rektör Yardımcısı İbrahim Özkol, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür ve İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi akademisyenleri, öğrencilerle motivasyon kahvaltısında bir araya geldi.



Yusuf Akçayoğlu, burada yaptığı konuşmada, henüz lisedeyken öğrencilerin kariyer seçimlerine destek olmaktan ve onlara üniversitede akademik eğitim deneyimi yaşatmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



Geçen yıl 100'ü aşkın öğrencinin başvurduğu programda, eğitimleri tamamlayan 31 öğrencinin ekipler halinde model uçaklarını tasarladığını anımsatan Akçayoğlu, "Öğrencilerin mutluluğunu ve akademisyenlerle birlikte çalışmaktan duydukları heyecanı paylaşırken, final yarışmamızda göklere ulaşan model uçaklarıyla geleceğimizin ne kadar parlak olduğunu görüp tekrar gururlandık." dedi.



Akçayoğlu, bu yıl da programa ilginin artarak devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Havacılık sektörüne katma değer sağlamak ve İstanbul Yeni Havalimanı ile sivil havacılıkta bir merkez olarak konumlanacak olan ülkemizde gençlerin bu alana ilgisinin artmasını sağlamak misyonumuzun bir parçası. 25 Mart'ta eğitimlere başlayan öğrencilerimizin finalde yarıştıracakları tasarımlarını görmek için sabırsızlanıyoruz."



İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özkol ise öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, İGA ile böyle özel bir projede yer aldıkları için duydukları memnuniyeti dile getirdi.



- Final 14 Mayıs'ta



İstanbul Liseler Arası Model Uçak Yarışması kapsamında seçilen 46 öğrenci, İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde gerçekleştirilecek eğitimlere katılacak ve model uçaklarını tasarlayacak.



İnsansız hava araçları konusunda uzman İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilecek teorik eğitimler, devamında grup çalışmaları ile desteklenecek.



Teorik eğitimlerin sonunda bir değerlendirme sınavına giren katılımcılar arasında 20 öğrenci, gruplar halinde, bir model uçağı adım adım tasarlayacakları ve beş hafta sonu sürecek bir pratik eğitimden geçecekler.



14 Mayıs'ta yapılacak yarışma finalinde ise öğrenciler yaptıkları model uçakları jürilerinin beğenisine sunacak ve birincilik ödülü için yarışacak.



Yarışmayı birinci olarak tamamlayan takım, teknoloji marketlerinde geçerli olacak 6 bin lira değerinde hediye çeki kazanacak; ikinci takım 4 bin lira, üçüncü takım ise 2 bin lira değerinde hediye çekiyle ödüllendirilecek.



Ayrıca ödüle hak kazanan tüm öğrenciler İstanbul Yeni Havalimanı proje sahasını gezme ve bu projede staj yapma şansı elde edecekler.