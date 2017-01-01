TÜMÜ
Haberler Search
İstanbul Kartal'da Metro Durağına Yakın Yerde Terk Edilmiş Haldeki Bir Araç Polisi Alarma Geçirdi.

İstanbul Kartal'da Metro Durağına Yakın Yerde Terk Edilmiş Haldeki Bir Araç Polisi Alarma Geçirdi.

IHAAW192427-ASA/01-01-2017 - İstanbul Kartal’da metro durağına yakın yerde terk edilmiş haldeki bir araç polisi alarma geçirdi.

İstanbul Kartal'da Metro Durağına Yakın Yerde Terk Edilmiş Haldeki Bir Araç Polisi Alarma Geçirdi.

IHAAW192427-ASA/01-01-2017

- İstanbul Kartal'da metro durağına yakın yerde terk edilmiş haldeki bir araç polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kartal-Kadıköy istikameti yan yolu trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları araçta inceleme başlattı. 01.01.2017 19: 24: 27 TSI
NNNN - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Istanbul, İstanbul, Kadıköy, Kartal, Bomba, Polis
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads