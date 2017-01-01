IHAAW192427-ASA/01-01-2017



- İstanbul Kartal'da metro durağına yakın yerde terk edilmiş haldeki bir araç polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kartal-Kadıköy istikameti yan yolu trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları araçta inceleme başlattı. 01.01.2017 19: 24: 27 TSI

NNNN - İSTANBUL