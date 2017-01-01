IHAAW192427-ASA/01-01-2017
- İstanbul Kartal'da metro durağına yakın yerde terk edilmiş haldeki bir araç polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kartal-Kadıköy istikameti yan yolu trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları araçta inceleme başlattı. 01.01.2017 19: 24: 27 TSI
NNNN - İSTANBUL
İstanbul Kartal'da Metro Durağına Yakın Yerde Terk Edilmiş Haldeki Bir Araç Polisi Alarma Geçirdi.
IHAAW192427-ASA/01-01-2017 - İstanbul Kartal’da metro durağına yakın yerde terk edilmiş haldeki bir araç polisi alarma geçirdi.
IHAAW192427-ASA/01-01-2017
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