IHAAW132233-ASA/18-04-2017



- İstanbul Kartal'da 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ü öldüren servis şoförü Ersin Kaşıkçı, ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Anne Türkan Karakütük ise beraat etti.

- (ÖFA-BA-Y) 18.04.2017 13: 22: 33 TSI

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