İstanbul Kartal'da 10 Yaşındaki Beratcan Karakütük'ü Öldüren Servis Şoförü Ersin Kaşıkçı,...
IHAAW132233-ASA/18-04-2017 - İstanbul Kartal’da 10 yaşındaki Beratcan Karakütük’ü öldüren servis şoförü Ersin Kaşıkçı, ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.
IHAAW132233-ASA/18-04-2017
- İstanbul Kartal'da 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ü öldüren servis şoförü Ersin Kaşıkçı, ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Anne Türkan Karakütük ise beraat etti.
- (ÖFA-BA-Y) 18.04.2017 13: 22: 33 TSI
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