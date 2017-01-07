Dün geceden bu yana kara teslim olan İstanbul'da bazı semtlerde kar kalınlığı yarım metreyi geçti.
İstanbul'da kar yağışı dün akşamdan bu yana aralıksız devam ediyor. Yoğun yağış nedeniyle bazı semtlerde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar kuvvetli rüzgarlarda zor anlar yaşadı. - İSTANBUL
İstanbul'un Bazı Semtlerinde Kar Kalınlığı Yarım Metreyi Aştı!
İstanbul'da kar yağışı dün akşamdan bu yana aralıksız devam ederken, kar kalınlığı bazı semtlerde yarım metreyi aştı. Vatandaşlar gün boyu kar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Dün geceden bu yana kara teslim olan İstanbul'da bazı semtlerde kar kalınlığı yarım metreyi geçti.
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