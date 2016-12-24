İstanbul İletişim ve Gelişim Zirvesi

Kişisel Gelişim Zirvelerine öncülük eden Gençlik Durağı 9. Kez sizlerle.



Katılacağınız bu seminerde alacağınız sertifikalarla, iş hayatında rakiplerinizin bir adım önünde olmakla birlikte dopdolu bir CV ile iş verenin tercihi olun.



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25 Aralık Pazar günü Mümtaz Turhan SBL Konferans salonunda sizlerle olacağız. Alanında uzman eğitmenlerimizden alacağınız eğitim sonucunda 4 adet profesyonel sertifika sahibi olacaksınız.Kişisel Gelişim Zirvelerine öncülük eden Gençlik Durağı 9. Kez sizlerle. Sertifikalarımız eğitimden sonra 10 iş günü içerisinde adresine kargolanır.



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EĞİTMENLERİMİZ



?Ayşenur Yazıcı (Yazar/Spiker)



?Haktan Uysal (A Haber Spikeri)



?Ferhat Aydın (Psikolog/Eğitmen)



?Şira Yıldız Asan (İyi Koç'un Kurucusu)



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?Verilecek Sertifikalar



?İkna Teknikleri



?Etkili Sunum Teknikleri



?Stres Yönetimi



?Kişisel İmaj



ÜCRET: 50 TL



EĞİTİM



TARİH : 25 ARALIK 2016 PAZAR



YER: MÜMTAZ TURHAN SOYAL BİLİMLER LİSESİ KONFERANS SALONU



SAAT: 12: 00-19: 00



-Salonumuza ulaşım Yenibosna Metrobüs'te indikten sonra Koçtaşın arkasında Zaman gazetesinin yanında kalıyor. (not: metrobüsten indikten sonra 5 dakika yürüme mesafesinde)



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Sertifika Programları;



• Katılımcının eğitim gördüğü alandaki bilgilerine katkıda bulunacağı için, katılımcının uzman olduğu alanda, yani mesleki anlamda kendine olan güvenini artırır.



• Çalışacağınız alanda ön plana çıkmanızı sağlar. Sektörünüzde uzmanlaşmanıza yardımcı olur.



• Alanınızla ilgili bilgilerinizi uluslar arası alanda da pekiştirmiş olacağınızdan vizyonunuz genişleyecektir.



Belli bir konuda uzmanlaşmaya yönelik hazırlanan sertifika programlarına olan talep son 5 yıl içerisinde % 400 artmıştır.