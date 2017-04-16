İstanbul İlçeleri Arasında Sultanbeyli 'Evet' Rekoru Kırdı

İstanbul'da sandıkların saat 17:00'de kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Toplam 10.529.030 seçmen ve 26.297 sandığın olduğu İstanbul'da AK Parti'nin kalesi olarak görülen Sultanbeyli'de yine sürpriz olmadı.

'EVET' YÜZDE 70'İ GÖRDÜ

Bu ilçede sandıkların tamamına yakını açıldı. Gelen sonuçlara göre; Evet yüzde 70,5, Hayır ise yüzde 29,5 seviyesinde görünüyor. Büyük bir sürpriz olmazsa İstanbul genelinde 'Evet' oylarının en fazla çıktığı ilçe Sultanbeyli olacak.