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İstanbul İçin Yağış Uyarısı

Meteoroloji tahminlerine göre bugün İstanbul'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

İstanbul İçin Yağış Uyarısı

Meteoroloji tahminlerine göre bugün İstanbul'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yurdun genelinde ise hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece düşecek.

Kaynak: Dunya.com

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