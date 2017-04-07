İstanbul İçin Yağış Uyarısı
Meteoroloji tahminlerine göre bugün İstanbul'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Meteoroloji tahminlerine göre bugün İstanbul'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yurdun genelinde ise hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece düşecek.
Kaynak: Dunya.com
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