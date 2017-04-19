İstanbul, Holifest Etkinliğiyle Yeniden Renklenecek

Dünyanın en renkli etkinliği olan Hindu bahar şenliği, yalnızca Asya ülkelerinde değil, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın bazı bölümlerinde de popüler olan, sevgi ve eğlence mottosuyla baharın yüzünü gösterdiği aylarda kutlanan en eski festivallerden biridir.



"Renklerin Festivali" olarak da bilinen Hint Kültürü'nün en büyük geleneksel bayramı Holi, "iyiliğin kötülüğe karşı zaferi" anlamını taşıyarak, Hindistan ve Nepal'de genellikle bahara kavuştukları Mart ayında kutlanır. Birbirinden farklı manası olan renkler, yeniden doğuşu ve baharın çeşitliliğini simgeler.



Önceki yıllarda Türkiye'de daha çok bir parti konseptiyle kutlanan etkinlik, ilk kez 2016'da Holi festivali tadında İstanbul'da binlerce katılımcının coşkusuyla büyük ses getirmişti. Bu sene aynı orijinal konseptiyle tekrar İstanbul Event Garden'de gerçekleşecek festivalle etkinlik alanı adeta bir Hint kasabasına bürünecek.



Etkinlikte Hint mutfağının birçok lezzetini tadabileceğiniz restoranlar, Hint dans grupları, dünyaca ünlü Hint DJ'ler, Hint kınası atölyeleri ve butiklerle farklı bir ülkede olma duygusunu yaşamak mümkün. Hindistan'dan özel olarak getirilen bitkisel ve sağlığa zararı olmayan gulal adındaki toz boyalar ile tüm gün etkinlik alanı renkli görüntülere sahne olacak. Toz boya paketi, Holifest tişörtü ve bilekliğinin dahil olduğu tek gün bilet fiyatı ise 50 TL.



Baharın güzelliğini hissetmek istediğimiz şu günlerde bambaşka bir hafta sonu geçirmek isteyenler için, 22-23 Nisan tarihinde Sarıyer'de gerçekleşecek olan yılın ilk açık hava festivali HoliFest İstanbul'17, mevsimin tüm renklerini "hissedebileceğiniz" bir atmosferi katılımcılarına sunacak.