Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
İstanbul Hayvan Pazarı Alım-Satım Platformu Açıldı
Ara
BİST 93.803 %0,00
DOLAR 3,5737 %0,06
EURO 3,8832 %0,01
PARİTE 1,0862 %-0,05
ALTIN 146,31 %-0,17
FAİZ 11,22 %0,63
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

İstanbul Hayvan Pazarı Alım-Satım Platformu Açıldı

Tarım ve Hayvancılık alanında 12'nin üzerinde ana kategoride hizmet vermeye başlayan istanbulhayvanpazari.com alım-satım siteleri arasında yerini aldı.

İstanbul Hayvan Pazarı Alım-Satım Platformu Açıldı

Sosyal medya alım – satım gruplarındaki 100'ün üzerinde alt kategoriyi tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen İstanbulhayvanpazari.com, ayrıca Tarım ve Hayvancılık alanında faaliyet gösteren firmalara ve kobilere haber içerikleriyle zengin bir içerik sunacak.

ARSA DA, TARLA DA SATILABİLECEK

Üyeler sitede Tarım ve Hayvancılığın yanı sıra binek araç, arsa, tarla, arazi, tarım ekipmanlarını satabilecek. Ayrıca istihdama katkı sağlayacak site, işletmelerin iş ilanlarını ve bu sektörde iş arayanların ilanlarına da yer verecek.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Sosyal Medya, Istanbul, İstanbul, Kobi, Tarım, Acil, 112 Acil, Su, Fi