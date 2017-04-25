İstanbul Hayvan Pazarı Alım-Satım Platformu Açıldı

Sosyal medya alım – satım gruplarındaki 100'ün üzerinde alt kategoriyi tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen İstanbulhayvanpazari.com, ayrıca Tarım ve Hayvancılık alanında faaliyet gösteren firmalara ve kobilere haber içerikleriyle zengin bir içerik sunacak.

ARSA DA, TARLA DA SATILABİLECEK

Üyeler sitede Tarım ve Hayvancılığın yanı sıra binek araç, arsa, tarla, arazi, tarım ekipmanlarını satabilecek. Ayrıca istihdama katkı sağlayacak site, işletmelerin iş ilanlarını ve bu sektörde iş arayanların ilanlarına da yer verecek.