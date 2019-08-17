İstanbul hava durumu saatlik: İstanbul'daki yağış ne kadar sürecek?

17.08.2019 15:00

Günlerdir devam kurak ve sıcak hava bugün yerini yağışa bıraktı. İstanbul'da sabah saatleri ile başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz bir şekilde etkiledi. Eminönü'nde alt geçiti su altında kaldı. Vatandaşlar ise yarın hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur ne kadar devam edecek merak ediyor? İşte MGM İstanbul hava durumu saatlik...

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı. Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal, Beyoğlu ve Maltepe'de gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kuvvetli yağış konusunda uyarı yaptı.

Açıklamada, son radar verileri ve tahminlere göre, Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olmasının beklendiği, bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan beş günlük hava durumu raporuna göre yarın yağış Marmara, Ege ve Trakya'da yağışlı hava yerini bulutlu ve güneşli bir havaya bırakıyor. Sağanak yağış Karadeniz ve İç Anadolu'da devam edecek. Doğu ve Güneydoğu'da hava sıcaklıkları mevsim normalinde. Akdeniz'de Mersin, Adana ve Osmaniye'de yağmurlu gözüküyor.