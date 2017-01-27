İstanbul gümrük yöneticileri, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü dolayısıyla İstanbul Valisi Vasip Şahin'ni ziyaret ettiler.
İstanbul gümrük yöneticileri 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle İstanbul Valisi Vasip Şahin'i ziyaret ettiler. Bölge Müdürü Halil İbrahim Bozkuş başkanlığındaki heyet, Şahin'e İstanbul'daki dış ticaret ve gümrük işlemleri hakkında bilgi verirken, İstanbul Valisi Şahin, İstanbul'daki tüm gümrük çalışanlarının gümrük gününü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. - İSTANBUL
İstanbul Gümrük Yöneticilerinden Vali Ziyareti
İstanbul gümrük yöneticileri, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nü dolayısıyla İstanbul Valisi Vasip Şahin’ni ziyaret ettiler.
İstanbul gümrük yöneticileri, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü dolayısıyla İstanbul Valisi Vasip Şahin'ni ziyaret ettiler.
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