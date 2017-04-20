İstanbul Gençlik Festivali" 4 Mayıs'ta Başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "İstanbul Gençlik Festivali", 4-7 Mayıs tarihlerinde gençlerle buluşacak.



Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşecek festivale, sivil toplum kuruluşları, yayınevleri, dergiler, üniversiteler, eğitim kurumları, öğrenci platformları, iş-kariyer, kamu ve spor kurumları, geleneksel sanatlar ve el sanatları alanlarında faaliyet gösteren 300 kurum katılacak.



Festivalde, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile yeni mezunlara yönelik spor, sanat, kültür ve teknoloji alanlarında 60 atölye çalışması, 30 sahne performansı, 180 söyleşi ile 120 oyun aktivitesi gerçekleştirilecek.



Bu yıl yaklaşık 300 bin genci ağırlamayı hedefleyen festivalde, gençler kendi takımlarını kurarak futbol, basketbol turnuvası yapacak ve dünyaca ünlü futbolcularla özel gösteri maçında tanışma fırsatı yakalayacak.



"Kariyer Günleri"nin de yer aldığı festivalde, "Çok Kısa Film Yarışması", "Fotoğraf Yarışması", "Sosyal Medya ve Fotoğraf Atölyesi" gibi etkinlikler de sanatseverlerle buluşacak.



Festival, gençleri çevreye, insanlara ve kendine karşı sorumluluklarının farkında olan, tarihine ve vatanına duyarlı, iyiliğin ve kardeşliğin yaygınlaşmasına emek veren bir nesil olmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.