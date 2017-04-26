İstanbul Flüt Topluluğu "Doğudan Batıya Flüt Ezgileri" 26 Nisan Çarşamba CRR Konser Salonu'nda



İstanbul Flüt Topluluğu 2015 yılı Aralık ayında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yıldız Teknik ÜniversitesiSanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları Ayla Uludere, Ece Karşal ve Şebnem Uşen tarafından kuruldu. Topluluk 1 pikolo, 8 flüt, 3 alto flüt, 2 bas flüt ve 2 kontrbas flütten oluşmuştur. İstanbul Flüt Topluluğu, bu konserlerinde, ağır bir zeybekle ve Türk ezgileriyle başlayıp Klasik Batı Müziği repertuvarına ait seçkin eserlerle devam eden, yine Türk ezgileriyle ve hızlı bir zeybekle biten bir repertuvarı sizlerin beğenisine sunacak.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : CRR Konser Salonu



Mekan Adresi : Darülbedayi Cad.



Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00



Kategori : İstanbul Flüt Topluluğu



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır