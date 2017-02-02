İstanbul, Finlandiya'dan eğitimcileri ağırlıyor

Finlandiyalı eğitimciler Satu Jarvinen ve Sirkku Nikimaa, Senin Geleceğin Yurtdışı Eğitim'in konuğu olarak 2-3 Şubat tarihlerinde İstanbul'a gelerek Türk meslektaşlarıyla buluştular. "Finlandiya nasıl başardı?" konulu seminerde konuşan Senin Geleceğin Yurtdışı Eğitim Başkanı Banu Alptekin, "Bir zamanlar Finlandiya'da da eğitimde durum iyi değildi. Bakış açılarını değiştirdiler. Ezberden uzaklaşıp eğlenerek öğrenmenin yollarını keşfettiler" şeklinde konuştu.

Senin Geleceğin Yurtdışı Eğitim firmasının düzenlediği"Finlandiya nasıl başardı?" konulu seminer,

2-3 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Finlandiyalı eğitimciler Satu Jarvinen ve Sirkku Nikimaa 'nın katılımıyla gerçekleşen seminere Türkiye'nin pek çok kentinden eğitimciler de ilgi gösterdi. Yönder Okulları, Küçük Şeyler Anaokulları, Hedef Kolejleri, Hürriyet Okulları, Alanya Sağlık Koleji, Vizyon Kolejleri, Okyanus Kolejleri, Final Kolejleri kurucu, öğretmen, yöneticileri ve eğitim danışmanları katılımcılar arasında yer aldı.

BAŞARIYI GETİREN PÜF NOKTALAR

Seminerde, Finlandiya'ya eğitim alanında başarıyı getiren püf noktaları ele alındı. Seminerde konuşan Senin Geleceğin Yurtdışı Eğitim Başkanı Banu Alptekin, "Seminerde, Finlandiya Eğitim Sistemi kapsamında kullanılan en iyi teknikleri Türk öğretmenler, eğitim danışmanları ve okul yöneticileriyle paylaşıyoruz. Katılımcılarımız iki gün süren workshoplarda en yeni trendleri görme imkanı buluyor. Profesyonel becerileri gelişiyor. En yeni öğretim yöntemlerinden ilham alarak ve kendi işlerinde de kullanabilecekleri uygulama araçlarına sahip oluyorlar" dedi.

Finlandiya'ya giderek eğitim workshop'larını Fin okullarında da gerçekleştirdiklerini aktaran Alptekin şunları ekledi: "Finlandiya'da anlaşmalı okullara gezi düzenleyerek Türk eğitimcilerimizin uygulamayı yerinde görmelerini de sağlıyoruz. Finlandiya gezilerimize katılan bazı yöneticilerimiz döndükten sonra kendi okullarında bazı uygulamaları değiştiriyorlar. Başarı oranlarının arttığını gözlemliyorlar. Bu çalışmalarımızın eğitime katkı sağladığını görmekten mutluluk duyuyoruz."

Türkiye eğitimde başarıyı yakalayabilir

Küresel eğitim hizmeti stratejileri belirlemek ve kaliteli eğitime dünyanın her yerinden erişim sağlamak adına yenilikçi dijital öğrenim çözümlerinin uygulanmasından sorumlu Finlandiyalı eğitimci Satu Jarvinen ise öğrenim ve kritik becerilerin gelişimi bakımından, teknolojinin öğrencilere daha önce benzeri görülmemiş avantajlar sağladığını savundu. Jarvinen şunları söyledi:"Tüm öğrenci ve eğitimciler için eğitim çözümleri geliştirmek ve bu çözümleri en etkili şekilde uygulamak için yerel ve küresel ortaklarla birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Türkiye'de eğitime çok ilgi var. Başarmak için çalışıyorlar. İnanıyorum ki bu tür işbirlikleriyle Türkiye de istediği sonuçlara ulaşacaktır."

ÖNCE HAYAL ETMELİ

İşbirlikçi öğrenme pedagojilerinin ve bunlarla ilişkili BİT'in uygulanmasında önemli tecrübeye sahip öğretim ve öğrenim danışmanı Finlandiyalı Sirkku Nikama, "Tüm öğrencilere fayda sağlamak için eğitimde değişim yaratmak gerekli. Öğrenmeye yönelik fikir, yöntem ve araçları hayal etmeliyiz. Daha sonra da bu fikirleri bütünleştirmeli, iyileştirmeli ve uygulamalıyız" şeklinde konuştu.

