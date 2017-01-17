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İstanbul Esenyurt'ta Polis Operasyonuyla Yakalanan Reina Zanlısı ile Birlikte 3'ü Kadın 4 Kişinin...

İstanbul Esenyurt'ta Polis Operasyonuyla Yakalanan Reina Zanlısı ile Birlikte 3'ü Kadın 4 Kişinin...

IHAAW010525-ASA/17-01-2017 - İstanbul Esenyurt’ta polis operasyonuyla yakalanan Reina zanlısı ile birlikte 3’ü kadın 4 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi 17.01.2017 01:05:25 TSI NNNN.

İstanbul Esenyurt'ta Polis Operasyonuyla Yakalanan Reina Zanlısı ile Birlikte 3'ü Kadın 4 Kişinin...

IHAAW010525-ASA/17-01-2017

- İstanbul Esenyurt'ta polis operasyonuyla yakalanan Reina zanlısı ile birlikte 3'ü kadın 4 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi 17.01.2017 01: 05: 25 TSI
NNNN - İSTANBUL


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