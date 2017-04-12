İstanbul Esenler'deki Patlama Sesi Korkuttu

İstanbul Esenler'de 23.00 sıralarında şüpheli bir paket fünye ile patlatıldı. Patlama sonrasında çıkan ses çevredekileri korkuttu. Sosyal medyada binaların bile sallandığı iddia edildi.

ESENLER BELEDİYESİ: DURUM KONTROL ALTINDA

Konuyla ilgili Esenler Belediyesi bir açıklama yaptı.

Esenler Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

'İlçemizde şüpheli görülen bir paket uzman polis ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Durum polisimizin kontrolü altındadır.'

