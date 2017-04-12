İstanbul Esenler'deki Patlama Sesi Korkuttu
İstanbul'da şüpheli bir paketin fünye ile patlatılması sonucu çıkan ses yakında oturanları korkuttu. Sosyal medyada patlama sonucu binaların sallandığı iddia edildi.
İstanbul Esenler'de 23.00 sıralarında şüpheli bir paket fünye ile patlatıldı. Patlama sonrasında çıkan ses çevredekileri korkuttu. Sosyal medyada binaların bile sallandığı iddia edildi.
ESENLER BELEDİYESİ: DURUM KONTROL ALTINDA
Konuyla ilgili Esenler Belediyesi bir açıklama yaptı.
Esenler Belediyesi'nin açıklaması şöyle:
'İlçemizde şüpheli görülen bir paket uzman polis ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Durum polisimizin kontrolü altındadır.'
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