İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı'nda Özel Buluşma

Yıllardır gençlere yatırım yapmayı kendine şiar edinmiş olan İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı, 2016-2017 öğrenci burslarının Nisan ayı ödemesini Vakıf lokalinde burs alan öğrencilere verdiği yemekle gerçekleştirdi.



Vakıf Başkanı A.Hadi Atalar, Başkan Yardımcısı Cevat Karakelleoğlu, Kadın Kolları Başkanı Bilge Seval Alakuştekin ve Halkla İlişkiler Yönetmeni Neslihan Arzu Keteci'nin hazır bulunduğu programda Vakıfta toplanan gençler birbirleriyle sohbet etmenin ve Erzurum yemekleri yemenin tadını çıkardılar.



Vakıf Başkanı A.Hadi Atalar'ın birebir ilgilendiği öğrenciler, yurtlarında kalan ve Vakıf hakkında bilgi sahibi olmak, Vakıfı tanımak isteyen gençlerin olduğunu öğrenince, bursiyerlere Ramazan ayındaki iftar yemeklerine kendileriyle beraber diğer arkadaşlarını da getirme ricasında bulundu.



Bu dönem sonu mezun olacak olan öğrencilerle ilgilenen vakıf yöneticileri, iş konusunda da burs verdikleri öğrencileri takip ettiklerini, onları meslekleriyle ilgili Bakanlıklar bünyesinde alımlar konusunda yönlendireceklerini ve kendilerine referans olacaklarını belirttiler.



Vakfın kapılarının her zaman gençlerimize açık olduğunu belirten Vakıf Başkanı Atalar, "Vakfımızda Erzurum ve Erzurumluya ait o kadar çok şey var ki, kendinizi gurbette hissetmeyin." diyerek gençlere olan güvenini bir kez daha yeniledi. - ERZURUM