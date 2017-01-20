Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
İstanbul Emniyetinde İl İçi Görevlendirmeler Yapıldı
Ara
BİST 82.300 %-0,58
DOLAR 3,8283 %0,03
EURO 4,0840 %0,02
PARİTE 1,0662 %0,01
ALTIN 148,32 %0,05
FAİZ 11,25 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

İstanbul Emniyetinde İl İçi Görevlendirmeler Yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev değişiklikleri yapıldı.

İstanbul Emniyetinde İl İçi Görevlendirmeler Yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev değişiklikleri yapıldı.

Kaynak: Dunya.com