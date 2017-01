İstanbul Emniyetinde İl İçi Atamalar Belli Oldu (Geniş Haber)

İstihbarat Şubeden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı kaldırılarak, bu görev direkt olarak Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan tarafından yürütülecek. Ayrıca, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlerinde bir değişiklik yaşanmadı.



İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan il içi tayinleri belirledi. Buna göre, 19 ilçe 41 şube ve 31 il emniyet müdür yardımcılığı için yeni görevlendirme yapıldı.



İSTİHBARAT ÇALIŞKAN'A BAĞLANDI



İstihbarat Şubeden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı kaldırılarak, bu görev direkt olarak Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan tarafından yürütülecek. Ayrıca, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlerinde bir değişiklik yaşanmadı.



İSTANBUL 3 BÖLGEYE AYRILDI



İstanbul Emniyet Müdürlüğü kendi bünyesinde İstanbul'u A-B-C olarak üç bölgeye ayırdı. Her bölgede bulunan ilçelerin başına da birer il emniyet müdürü yardımcısı atadı. A Bölgesi tüm ilçelerden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı olarak Atalay Bahar, B Bölgesi tüm ilçelerden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünden sorumlu olarak Sinan Kökten, C Bölgesi tüm ilçelerden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı olarak ise Oğuz Çuhadar atandı.



OPERASYONEL ŞUBELERİN SORUMLU MÜDÜRLERİ DE DEĞİŞTİ



Terörle Mücadele, Bomba İnceleme ve İmha ile Tanık Koruma Şube Müdürlüklerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini Kadir Alçıkaya yürütecek. Organize, Mali, Kaçakçılık ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüklerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini Gaffar Demir yönetecek. Asayiş, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Ali Tuna Coşkun getirildi.



İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bu atamalara göre 34 Emniyet Müdür Yardımcısı ile görev yapacak. Emniyet Müdür Yardımcılarının görev alanları şöyle:



Haydar Özdemir (Güvenlik, Radyo TV ve Foto Film ve Spor Güvenliği Şube Müdürlükleri), Seylan Demir (İkmal, Bütçe, İnşaat Emlak, Ulaştırma ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlükleri), Bülent Ay (Trafik Denetleme, Trafik Tescil ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri), Dursun Küçükyılmaz (Hassa Bölgeleri Koruma, Maltepe ve Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlükleri), Erden Bursalı (Özel Güvenlik, Dış İlişkiler, İNTERPOL-EUROPOL, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlükleri), Eyüp Sabri Öksüz ( Sabiha Gökçen Havalimanı, Tuzla ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlükleri), Faik Ozan Karadağ (Siber Suçlarla Mücadele ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlükleri), Hilmi Korhan Zilcioğlu (Polisevi Şube Müdürlüğü ve Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü), Kadir Yırtar (Koruma Şube Müdürlüğü), Kayhan Şahan (Turizm, Bakırköy ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlükleri), Kıvanç Demir (Kartal, Sultanbeyli ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlükleri), Levent Hasan Özen (Esenyurt, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca İlçe Emniyet Müdürlükleri), Mehmet Çatal (Bilgi Teknolojileri, Muhabere Elektronik ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlükleri), Melih Ekici (Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlükleri), Mesut Gezer (Önleyici Hizmetler, Güven Timleri ve Deniz Liman Şube Müdürlükleri), Murat Karakaya ( Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlükleri), Murat Oğuzhan Kılıç (Boğaziçi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğü), Murat Şahin (Eyüp ve Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlükleri), Mustafa Acıkara (Küçükçekmece ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlükleri), Mustafa Aksu (Avcılar ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlükleri), Necmettin Öztürk (Personel, Koordinasyon, Hukuk İşleri ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlükleri), Nihat Yıldırım (Sancaktepe, Beykoz, Çekmeköy ve Şile İlçe Emniyet Müdürlükleri), Ömer Burak Aktaş (Bağcılar, Esenler ve Güngören İlçe Emniyet Müdürlükleri), Ömür Ceylan (Yabancılar, Pasaport, Hudut Kapıları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile İş Sağlığı ve Güvenlik Büro Amirliği'nin de aralarında bulunduğu Şube Müdürlükleri), Turgay Aytepe (Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlükleri), Yüksel Toprak (Beyoğlu ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlükleri), Mustafa Güntekin (Eğitim, Toplum Destekli Polis, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlükleri) ve Zafer Ağırkaya (Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü)



ŞUBELERDEKİ GÖREV DAĞILIMI



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Ahmet Cengiz Koçak, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne Emre Erdoğan, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'ne Aykut Korkmaz, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü'ne Gürol Dikyol, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne Hüseyin Güleç, Belge Yönetimi Şube Müdür vekilliğine Mustafa Demir, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü'ne Tuncel Aldemir, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne Ercan Özmen, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne Yener Yaşar, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne Mustafa Şaşmaz, Bütçe Şube Müdürlüğü'ne Filibya Saral, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne Muharrem Yazgan, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne Serkan Gömce, Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne Serdar Çelebi, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne Murat Çaykara, Eğitim Şube Müdürlüğü'ne Murat Işık, Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürlüğü'ne Alper Karalı, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve vekaleten Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Oktay Çelik, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne Zafer Baybaba, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne Hasan Cevher, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne Erkan Karalı, Havacılık Şube Müdürlüğü'ne Mehmet Tok, Hukuk İşleri Soruşturma Şube Müdürlüğü'ne Feramuz Çetin, İkmal Şube Müdür vekilliğine Halil Sönmez, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü'ne Ali İhsan Şirin, İNTEPOL-EUROPOL Şube Müdürlüğü'ne Serdar Ali Sekkin, İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne Özgür Taşdemir, Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne Saip Özdemir, Koruma Şube Müdürlüğü'ne Kamil Yıldırım, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne İlker Küçükhıdır, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne Hüseyin Selman, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne Burak Bal, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Murat Mutlu, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne Arzum Nazman, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne Osman Katipoğlu, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne Kadri Gençkaya, Pasaport Şube Müdürlüğü'ne Murat Ellik, Personel Şube Müdürlüğü'ne Ömer Kumlu, Polisevi Şube Müdürlüğü'ne Neslihan Türkün Alpay, Radyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü'ne Koray Şensoy, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne Nilgün Selvi, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Özgür Karlıtepe, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü'ne Eren Öztürk, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne Hakan Demir, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne Mehmet Karaca, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü'ne Esma Zeyrek Şirin, Tanık Koruma Şube Müdür vekili Ahmet Umutlu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Kayhan Ay, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne Leman Süheyla Soylu, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne Ahmet Başeğmez, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne Hülya Şen, Turizm Şube Müdürlüğü'ne Murat Çetiner, Ulaştırma Şube Müdürlüğü'ne Zafer Torun, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Tunç Kuş, Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne Serpil Hatipoğlu getirildi.



İLÇELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER



Yapılan terfi ve tayinler ilçelere de yansıdı.



Adalar'a Murat Bingöl, Arnavutköy'e Mustafa Haluk Öztürk, Ataşehir'e Oğuz Kaan, Avcılar'a Hakan Bolat, Bağcılar'a Murat Taner, Bahçelievler'e Kenan Şaban Süzgün, Bakırköy'e Erdem Torlak, Başkaşehir'e Levent Binici, Bayrampaşa'ya Necati Aktuğ Şahin, Beşiktaş'a Caner Coşar, Beykoz'a Mehmet Sururi Saydam, Beylikdüzü'ne Niyazi İnci, Beyoğlu'na İsmail Kılıç, Büyükçekmece'ye Murat Yıldırım, Çatalca'ya Bülent Çelik, Çekmeköy'e Cevdet Hürol Öztürk, Esenler'e Cihat Dağdeviren, Esenyurt'a Hakan Becel, Eyüp'e Mustafa Koçyiğit, Fatih'e Hakan Yılmaz, Gaziosmanpaşa'ya Hüseyin Göllüce, Güngören'e Sinan Çamuroğlu, Kadıköy'e İbrahim Kocaoğlu, Kağıthane'ye Birol Taşkopran, Kartal'a Efkan Korkmaz, Küçükçekmece'ye Uğur Özdoğanoğlu, Maltepe'ye Salih Şahbey, Pendik'e Alpaslan Atasoy, Sancaktepe'ye Kenan Kurt, Sarıyer'e Ercan Çamırcı, Silivri'ye Hakan Çalışkan, Sultanbeyli'ye Ayhan Karaduman, Sultangazi'ye Ufuk Kaya Delen, Şile'ye Abdulvahit Ünal, Şişli'ye Murat Turhan, Tuzla'ya Müslüm Kahraman, Ümraniye'ye Hakan Torun, Üsküdar'a Gürhan Kaya ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Cenk Özmen atandı.