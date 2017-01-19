Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar yapıldı. Buna göre, 19 ilçe 41 şube ve 31 il emniyet müdür yardımcılığı için yeni görevlendirme yapıldı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, atamalar terfi, il dışı atamalar ve görülen lüzum üzerine yapılan değerlendirmeler sonucu gerçekleşti.
İstanbul Emniyetinde İl İçi Atamalar Belli Oldu (1)
Çağatay KENARLI / İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar yapıldı.
Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
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